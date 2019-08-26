الرئيس اللبناني: الهجمات الإسرائيلية "إعلان حرب"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر الرئيس اللبناني ميشيل عون، في تصريحات لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى لبنان جان كوبيس، الاثنين، أعمال "العدوان" الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، بمثابة "إعلان حرب".

وقال عون في بيان نشر على موقع الرئاسة على الإنترنت، إن "ما حدث هو ما يعادل إعلان الحرب الذي يسمح لنا باستخدام حقنا في الدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وأمن أراضينا".

وشنت إسرائيل 3 غارات جوية على شرق لبنان بعد يوم واحد من إعلان سقوط طائرتين بدون طيار في المجال الجوي اللبناني، في الضاحية الجنوبية ببيروت، مما ألحق أضرارًا بأحد المقرات الإعلامية لحزب الله.