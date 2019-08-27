بعد تصريح ترامب عن "فرصة اللقاء".. روحاني: نشترط توبتهم قبل أي حوار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، رفض بلاده المشاركة في أي حوار مع الولايات المتحدة قبل أن ترفع العقوبات التي فرضتها على طهران، وذلك غداة تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبر فيها أن "هناك فرصة جيدة حقا" للقاء مع روحاني.

وقال الرئيس الإيراني إن "سياسات إيران مع مختلف الدول لم تتغير وهي تعتمد منذ البداية على قاعدة التعاطي الواسع مع العالم، وما يهمنا هو أمننا الوطني والحفاظ على مبادئ الثورة"، وفقا لما نقلته قناة "العالم" الإيرانية.

وأضاف روحاني: "نتحرك وفق منطق أن نكون أقوياء لكي لا يهزمنا أحد، وبإمكاننا أن نخرج من معترك المشاكل عندما نكون أقوياء". وتابع بالقول: "نشترط على الذين قاموا بالإرهاب الاقتصادي ضد بلادنا توبتهم والعودة عن طريقهم الخاطئ".

وأكد الرئيس الإيراني أنه "إذا لم تسحب أمريكا إجراءات حظرها ولم تكف عن سلوكها الخاطئ فإننا لن نشهد تغييرا". وقال: "عليكم أن تخطو الخطوة الأولى في رفع كل أشكال الحظر الخاطئة وعندئذ ستكون الظروف مختلفة"، مضيفا أنه "على أطراف الاتفاق النووي أن ينفذوا ما تعهدوا به".

وكان الرئيس الفرنسي أعلن خلال قمة مجموعة السبع "G7" التي تستضيفها فرنسا أنه يعمل على ترتيب اجتماع بين ترامب وروحاني في الأسابيع القليلة المقبلة في محاولة للتوصل إلى اتفاق نووي جديد. وفي أول رد فعل له رفض ترامب، الذي يشارك في قمة مجموعة السبع، التعليق على ما أعلنه ماكرون، لكن الرئيس الأمريكي صرح لاحقا في مؤتمر صحفي قائلا: "أعتقد أن هناك فرصة جيدة حقا لنلتقي".