دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه توسط لعقد لقاء وبالتالي "اتفاق" بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الإيراني حسن روحاني، وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي ترامب، إنه يأمل أن يتم هذا اللقاء خلال أسابيع.

وأكد الرئيس الفرنسي، في ختام أعمال قمة الدول السبع الصناعية في مدينة بياريتز الفرنسية، أنه لم يحدث أي تقدم في الأزمة مع إيران "لكن ثمة تقدمًا على الجانب الفني"، على حد وصفه.

وعبر ماكرون عن اتفاقه مع الرئيس الأمريكي، على أنه "لا يجب أن تمتلك إيران أسلحة نووية"، مطالبًا إيران باحترام التزاماتها النووية، المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن "الظروف مواتية" لتحسين الاتفاق النووي مع إيران، وربما إبرام اتفاق جديد، مؤكدًا أن بلاده يمكن أن تقنع الإيرانيين باتفاق نووي جديد.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته "لا تسعى لتغيير النظام السياسي في إيران"، وأبدى استعداده للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني في ظروف "مناسبة"، على حد وصفه.

واعتبر الرئيس الأمريكي، الذي ترأس بلاده قمة الدول السبع الصناعية الكبرى في العام المقبل، أن الاتفاق النووي مع إيران به مشكلات كثيرة، مضيفًا أنه يجب إبرام اتفاق نووي جديد.

ووصف ترامب، نظيره الإيراني حسن روحاني بـ"المفاوض المحنك"، لكنه شدد على أنه "لا يجب أن تمتلك إيران أسلحة نووية"، معتبرًا أن إيران ترغب في الحوار مع إدارته لتجنب تأثير العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران.

كان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، التقى بالرئيس الفرنسي ماكرون، الأحد، في مدينة بياريتز الفرنسية، والتي تستضيف اجتماعات قمة الدول السبع الصناعية الكبرى، في زيارة مفاجئة استغرقت عدة ساعات.

وقالت مصادر إيرانية، إن الزيارة تمت بدعوة من الرئيس الفرنسي، مؤكدة أن وزير الخارجية الإيراني لم يلتق بأي من أعضاء الوفد الأمريكي المشارك في القمة.