دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من توجيه تهديدات إلى إسرائيل، قائلا إنها "تعرف كيف تدافع عن نفسها"، في معرض رده على توعد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، بالرد على أي خروقات إسرائيلية.

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "سمعت تصريحات نصر الله، أنصح نصرالله بأن يهدأ. إنه يعلم جيدًا أن إسرائيل تعرف الدفاع عن نفسها جيدًا وأنها ترد على أعدائها".

وأضاف: "أقول له وللدولة اللبنانية التي تؤوي هذا التنظيم الذي يطمح إلى تدميرنا، وأقول ذلك أيضًا لقاسم سليماني: احذروا من كلامكم واحذروا أكثر من أفعالكم"، وذلك وفق ما نقله مُتحدث الحكومة الإسرائيلية للإعلام العربي أوفير جندلمان، عبر حسابه في تويتر.

كان الأمين العام لحزب الله قد وجه تحذيرات إلى إسرائيل بعد إسقاط طائرتين مُسيرتين، قال إنهما إسرائيليتان، سقطتا الأحد الماضي. وأضاف نصرالله: "أقول للجيش الإسرائيلي على الحدود، من الليلة قف على الحائط على رجل ونصف وانتظرنا، يوم يومان ثلاثة أربعة، انتظرنا لأن ما حصل ليلة أمس لن يمر".

وذكر نصرالله، في خطاب تليفزيوني، أن هجوم الطائرتين قبل سقوطهما بالضاحية الجنوبية يعتبر أول عمل عدائي منذ 13 عامًا، واعتبر أنه خرق كبير لقواعد الاشتباك التي رُسمت في عام 2006. فيما اعتبر الرئيس اللبناني ميشيل عون أن التحرك الإسرائيلي بمثابة "إعلان حرب".

وجاء الخطاب أيضًا بعد وقت قصير من ضربات قال إن إسرائيل شنتها ضد مركز لحزب الله في دمشق، وأسفرت عن مقتل اثنين من أفراده، نافيًا في الوقت نفسه أن يكون المركز تابعًا للحرس الثوري الإيراني.

وكانت مصادر أمريكية قالت في وقت سابق لـ CNN إن طائرات إسرائيلية ربما شاركت في ضربات جوية استهدف مقرات لقوات الحشد الشعبي العراقي، وهو ما قال نصرالله إنه لن يسمح بـ"مسار مماثل" لما حدث.