ضاحي خلفان يرد على من يطعن بحبه للمملكة.. وهذا ما قاله عن حكم آل سعود

الإمارات تسحب جزءا من قواتها في اليمن.. ما الأسباب المحتملة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبر نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الأربعاء، عن حبه للسعودية، ورأى أن حكم آل سعود للمملكة هو "صمام الأمان" بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليج.

فبعد أن أطلق عدد من المغردين قبل أيام قليلة وسم "ضاحي خلفان يسيء للسعودية" بسبب تغريدة كشف خلفان لاحقا إنها مزورة، عبر نائب رئيس شرطة دبي عن حبه للمملكة.

وقال خلفان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "من يطعن في حبي للمملكة حكومة وشعبا هو حر.. لكن أمن المملكة في عيوني ...واعتبر أن حكم آل سعود للمملكة العربية السعودية هو صمام الأمان للخليج كله".

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي في تغريدة أخرى قائلا: "فقط اعلموا أنني لا اقول هذا مجاملة فانا لست في حاجة لأحد...اطال الله بعمر محمد بن راشد وحكام الامارات.. وقائدنا المغوار محمد بن زايد".

وكان قد تعرض نائب رئيس شرطة دبي لبعض الانتقادات بعد هجومه الأخير على الحكومة اليمنية عبر سلسلة تغريدات نشرها عبر تويتر في حين اتفق معه آخرون، تزامنا مع التطورات التي تشهدها مدينة عدن من صراع على السيطرة بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقد تجددت الاشتباكات بين الطرفين، الأربعاء، في المدينة التي تعتبر العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية، صنعاء.