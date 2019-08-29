دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكدت الإمارات في بيان صادر عن وزارة خارجيتها أن الضربات الجوية التي نفذتها في اليمن كانت بهدف حماية قوات التحالف الذي تقوده السعودية، بعد معلومات مؤكدة عن استهداف "ميليشيات إرهابية" لقوات التحالف، وذلك في بيان نشرته الخميس.

وقالت الخارجية الإماراتية في البيان الصادر ردا على بيان نظيرتها اليمنية: "تعقيبا على بيان الخارجية اليمنية أكدت الإمارات العربية المتحدة احتفاظها بحق الدفاع عن النفس و الرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي حيث بدأت التنظيمات الإرهابية بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف و المدنيين الأمر الذي أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات مما استدعى استهداف المليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة، ووفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني، وذلك بتاريخ 28، 29 أغسطس 2019".

وأضافت أبوظبي في بيانها قائلة إن "عملية الاستهداف تمت بناء على معلومات ميدانية مؤكدة بأن المليشيات تستهدف عناصر التحالف الأمر الذي تطلب ردا مباشرا لتجنيب القوات أي تهديد عسكري، وقد تم تنفيذ الضربات بشكل محدد".

وأشارت الإمارات إلى أن استهداف القوات التابعة للتحالف جاء عبر "مجاميع مسلحة تقودها عناصر تابعة للتنظيمات الإرهابية قامت بمهاجمة قوات التحالف العربي في مطار عدن مما نتج عنها إصابة عنصرين من عناصر قوات التحالف، وعليه تم استخدام حق الدفاع عن النفس لحماية القوات وضمان أمنها، إذ تم متابعة هذه المجاميع المسلحة واستهدافها".

وشددت أبوظبي على أنها لن تتوانى عن حماية قوات التحالف عند الحاجة مؤكدة أنها تحتفظ بحق الرد والدفاع عن النفس، وتابعت قائلة إن "الأجهزة الاستخباراتية رصدت خلال الأسابيع الماضية خلايا إرهابية بدأت تنشط في المناطق اليمنية الأمر الذي يهدد بشكل فعلي الجهود الكبيرة التي قام بها التحالف للقضاء على خطر الإرهاب في اليمن ويهدد كذلك جهود التصدي لمليشيات الحوثي التي تعد المستفيد الأكبر من انتشار الفوضى والتنظيمات الإرهابية".

وأعربت الإمارات عن قلقها إزاء التوتر الذي يشهده جنوب اليمن، داعية المجتمع الدولي للتحرك من أجل ضمان عدم استغلال التنظيمات "الإرهابية" للأوضاع الراهنة والعودة للنشاط على الساحة اليمنية.

وختمت الخارجية الإماراتية بيانها قائلة إن التحالف نجح بالتصدي لتنظيمات الإرهابية في اليمن وعلى رأسها تنظيم القاعدة بفرعه في شبه الجزيرة العربية، مؤكدة أن التحالف نجح بـ"تحجيم" خطورته بشكل كبير.

وكانت قد أصدرت الحكومة اليمنية بيانا في وقت سابق الخميس، طالبت فيه السعودية بالضغط من أجل ما وصفته بـالـ"تدخل الإماراتي" عبر قصف القوات التابعة لها، وهو ما تنفيه أبوظبي في بيانها.