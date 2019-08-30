دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفى لبنان، الجمعة، إبلاغه بأن الناقلة الإيرانية التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق "أدريان داريا 1" تتوجه إلى موانئه.

وقالت وزيرة الطاقة والمياه اللبنانية، ندى البستاني، عبر صفحتها على موقع تويتر: "وزارة الطاقة لا تشتري النفط الخام من أي بلد ولبنان لا يملك مصفاة للنفط الخام. كما لا يوجد أي طلب لدخول ناقلة النفط "أدريان داريا ١" الى لبنان".

بدوره أكد وزير المالية اللبنانية أن بلاده لم تُبلغ باتجاه ناقلة النفط الإيرانية إلى لبنان، وفقا لتصريحات أبرزتها الوكالة الوطنية للأنباء اللبنانية الرسمية.

وكانت قد أفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة الإيرانية التي كانت تسمى "Grace 1"، في منتصف أغسطس/آب الجاري، بعد أن قدمت طهران ضمانات بعدم توجه الناقلة إلى سوريا، وفقا لرئيس حكومة جبل طارق.

من جانبها، نفت إيران تقديم أي ضمانا بشأن وجهة الناقلة، لكنها كانت قد أكدت مرارا أن "Grace 1" لم تكن في طريقها إلى مصفاة بانياس السورية، معتبرة أن عملية احتجازها لم تكن قانونية.

وكانت قد قامت سلطات جبل طارق باحتجاز الناقلة الإيرانية تطبيقا للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، وذلك بعد أن أكدت السلطات المحلية أن "Grace 1" كانت في طريقها إلى مصفاة بانياس.