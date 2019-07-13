تطور جديد بقضية ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، السبت، أن بلاده ستطلق سراح ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة، في حال قدمت إيران ضمانات بعدم ذهابها إلى سوريا.

وقال هانت إنه أبلغ نظيره الإيراني، جواد ظريف، أن بلاده مستعدة للبدء بعملية الإفراج عن ناقلة النفط "Grace 1" المحتجزة في جبل طارق، في حال قدمت طهران ضمانات بعدم ذهابها إلى سوريا، وفقا لما نشره هانت عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

وأكد وزير الخارجية البريطاني في سلسلة تغريدات نشرها عبر تويتر أنه تحدث هاتفيا مع ظريف، السبت، وأن الأخير قال له إن "إيران تريد أن تحل المشكلة ولا تسعى للتصعيد"، على حد تعبيره.

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وكانت قد احتجزت سلطات جبل طارق ناقلة النفط الإيرانية مطلع يوليو/تموز الجاري، إذ قالت بريطانيا إن الناقلة كانت في طريقها إلى سوريا وهو ما نفته طهران.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قبل أيام إلى أن ناقلة النفط لم تكن متجهة إلى سوريا، مشيرا إلى أن الموانئ السورية غير قادرة على استيعاب ناقلة بهذا الحجم.

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وهددت إيران في أعقاب احتجاز ناقلة النفط التابعة لها باحتجاز ناقلة بريطانية، في حال لم تفرج لندن عن ناقلة النفط المحتجزة، قبل أن تكشف بريطانيا عن محاولة إيرانية عبر 3 قوارب لإعاقة مرور ناقلة نفط تابعة لها في مضيق هرمز.

يذكر أن هذه الحادثة أتت في وقت تشهد فيه منطقة الخليج تصاعدا في التوترات بين إيران وأمريكا، اقترب من حد الوصول إلى مواجهة عسكرية، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أوقف شن ضربات عسكرية على 3 مواقع إيرانية قبل 10 دقائق من تنفيذها.