دبي، الإمارات العربي المتحدة (CNN) – أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجمعة، عدة أوامر ملكية كان أبرزها تعيين رئيس جديد للديوان الملكي وإعفاء نائب رئيس الديوان السابق.

وأصدرت الملك أوامره الملكية، والتي قضت بتعيين فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي بمرتبة وزير.

وقضى أمر ملكي آخر بإعفاء نائب رئيس الديوان الملكي، عقلاء بن علي العقلاء، من منصبه، وفقا للوكالة السعودية.

وشملت الأوامر أيضا تعيين بندر بن إبراهيم الخريف وزيرا للصناعة والثروة المعدنية بعد أن صدر أمر ملكي بإنشائها، وتغيير اسم ديوان المراقبة إلى الديوان العام للمحاسبة.

وأمر الملك سلمان بتعيين مازن بن إبراهيم الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير، خلفا لخالد بن عبد المحسن المحيسن، وفقا لواس.

وقضى أمر ملكي آخر بإعفاء خليل بن صالح الثقفي من منصبه كرئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وإعفاء تماضر بنت يوسف الرماح من منصبها كنائب لوزير العمل والتنمية الاجتماعية وتعيين ماجد بن سالم الغانمي خلفا لها.