بيوم ميلاد ولي العهد.. مغردون يتداولون له صورا "عندما كان طفلا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هنأ عدد من المغردين السعوديين، ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بيوم ميلاده الـ34، وتداول بعضهم صورا قالوا إنها له عندما كان طفلا برفقة والده، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتصدر وسم "محمد بن سلمان 34" الأوسمة الأكثر تداولا في السعودية، السبت، إذ تداوله أكثر من 45 ألف مغرد هنأوا ولي العهد بهذه المناسبة.

ونشر بعض المغردين صورا للأمير محمد بن سلمان حين كان طفلا وهو يجلس في حضن والده الملك سلمان بن عبد العزيز.

وعلقت المغردة التي نشرت الصور قائلة: "كل عام وانت السحَاب الي على طويق ظله ويسقي بمزنه شعاب الارض واعاليها"، وقال مغرد آخر قائلا: "عندما يكتمل القمر".

ونستعرض فيما يلي بعض التغريدات بمناسبة يوم ميلاد ولي العهد السعودي: