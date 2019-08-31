ردًا على ترامب.. وزير الاتصالات الإيراني يغرد بصورته مع "قمر صناعي"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- دعا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد أزاري جهرومي، مجموعة من الصحفيين والمصورين إلى محطة أبحاث الفضاء، السبت، لوضع حد لما تصفه إيران بـ"تقارير كاذبة حول القمر الصناعي الإيراني ناهد".

ونشر وزير الاتصالات الإيراني، في حسابه على تويتر، صورة له بجوار ما قال عنه إنه القمر الصناعي الإيراني "ناهد1"، وكتب محمد جواد أزاري جهرومي، في تغريدته تعليقًا على الصورة " أنا و(ناهد 1) الآن، صباح الخير دونالد ترامب".

وجاءت تلك التغريدة بعد ساعات من تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفى أي صلة لبلاده بفشل إطلاق صاروخ إيراني يحمل قمرًا صناعيا، في مدينة سمنان الإيرانية، وأرفق الرئيس الأمريكي التغريدة بصورة لما يبدو أنه موقع لإطلاق الصاروخ.

وأثارت تغريدة ترامب جدلًا في الولايات المتحدة، حول ما إذا كان ترامب نشر صورة سرية، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامبن قال لمراسل CNN، إن لديه كامل الحق في نشر هذه الصورة.

وقال وزير الاتصالات الإيراني للصحفيين، السبت، إن تسليم القمر الصناعي إلى وزارة الدفاع الإيرانية تمهيدًا لإطلاقه في الفضاء، في مراحله الأخيرة، مشيرًا إلى أن وزير الدفاع الإيراني سيعلق على ما نشره ترامب حول فشل عملية إطلاق الصاروخ الحامل للقمر الصناعي.

وأوضح جهرومي، أنه يجب تسليم القمر الصناعي إلى وزارة الدفاع قبل ثلاثة أسابيع من إطلاقه، حتى يتمكنوا من تشغيل الدورات المطلوبة، و"هذا بالتأكيد ليس هو الحال مع الإطلاق المزعوم للقمر الصناعي (ناهد1)".

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، فإن القمر الصناعي " ناهد1 "هو قمر للاتصالات ونقل البيانات، وسيتم تجهيزه بكاميرا مراقبة، على الرغم من أن مهمته الأساسية ليست المراقبة، وسيكون القمر الصناعي على ارتفاع 250 كيلومتر من الأرض.