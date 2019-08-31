نصرالله يرد على قضية امتلاك مصانع للصواريخ الدقيقة: "لدينا ما يكفينا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، السبت، امتلاك مصانع للصواريخ الدقيقة في لبنان، متهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باختلاق "الحجج" لنسف قواعد الاشتباك، وفقا لقناة المنار التابعة للحزب.

وقال نصرالله في كلمة له، السبت، إن الحزب لا يمتلك مصانع للصواريخ الدقيقة في لبنان، لكنه أكد في الوقت نفسه أن حزبه يمتلك ما يكفيه من هذه الصواريخ.

وأضاف الأمين العام للحزب في كلمته أن في حال امتلاك حزبه مصانع للصواريخ الدقيقة فإنه سيُعلن ذلك بكل فخر واعتزاز، مشيرا إلى أن نتنياهو يبحث عن الحجج لـ"يقصف ويعتدي وينسف قواعد الاشتباك".

ووجه نصرالله رسالة لإسرائيل قال فيها إن الدولة التي تمتلك أسلحة نووية وكيماوية لا يحق لها الاعتراض على امتلاك حزب الله مصانعا للصواريخ الدقيقة.

وبشأن الطائرات المسيرة التي أسقطت في لبنان قبل أيام، أكد الأمين العام لحزب الله أن حزبه "صبر طويلا" على هذه القضية مشددا على أن الرد على ذلك يجب أن يتمثل بالانتقال إلى مرحلة إسقاط هذه الطائرات حتى لا يعتقد الإسرائيليون أن "الجو مفتوح" أمامهم، لكنه أكد في الوقت نفسه أن هذا لا يعني إسقاط كل طائرة مسيرة إسرائيلية.

وفي الشأن ذاته، أعرب نصرالله عن تقديره للموقف الرسمي اللبناني تجاه التطورات الأخيرة مع إسرائيل مشيرا إلى أن ذلك يعني أن هناك إجماع وطني على أن ما حدث "عدوان على لبنان".

ولفت الأمين العام لحزب الله أن الرد على إسرائيل سيكون من لبنان وليس من مزارع شبعا، مؤكدا أنه أراد أن يقول إن الرد سيكون "مفتوحا"، عندما تحدث عن أن الرد سيكون في لبنان.