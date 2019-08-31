دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة، إن واشنطن لديها معلومات مؤكدة تفيد بأن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" والتي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق تحت اسم "غريس 1"، اتجهت إلى سوريا.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة له على تويتر، الجمعة، "لدينا معلومات ذات مصداقية تفيد بأن الناقلة اتجهت إلى ميناء طرطوس في سوريا. آمل أن تغير مسارها"، وأضاف "من الخطأ الجسيم الثقة بظريف، في إشارة إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والذي ذكره بومبيو في تغريدته، ونقلت تقارير إعلامية تعهده للسلطات البريطانية بألا ترسل بلاده شحنة النفط التي تحملها الناقلة الإيرانية إلى سوريا.

وأشار بومبيو في تغريدة ثانية، السبت، إلى العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على قبطان ناقلة النفط الإيرانية، لـ"مساعدته الحرس الثوري الإيراني في بيع النفط إلى سوريا".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي وهي تشاهد نظام الرئيس السوري بشار الأسد يستخدم النفط الإيراني لإرهاب شعبه"، على حد وصفه.

وكانت السلطات في جبل طارق، قبل أسابيع، احتجزت ناقلة النفط الإيرانية والتي كانت تحمل اسم "غريس 1"، استنادًا إلى العقوبات الأوروبية المفروضة على النظام السوري، حيث قالت السلطات في جبل طارق إن لديها معلومات تشير إلى أن الناقلة كانت متجهة إلى سوريا.

وبحسب مواقع إلكترونية لتعقب الناقلة، فإن "أدريان داريا" كانت في طريقها إلى ميناء مرسين التركي، ورجحت مصادر أن يتم إفراغ حمولتها في سفن أصغر، مشيرة إلى أن تركيا لن تكون الوجهة الأخيرة لناقلة النفط الإيرانية.

ونفت السلطات في لبنان، التقارير التي تشير إلى اتجاه ناقلة النفط الإيرانية إلى أحد الموانئ اللبنانية.