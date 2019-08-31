في اتصال مع ماكرون.. روحاني يهدد أوروبا بشأن الاتفاق النووي

روحاني: سننتج ونخزن الأسلحة التي نحتاجها ولن نناقش ذلك مع أحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، من عدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها بشأن الاتفاق النووي المبرم مع طهران، مهددا بالدخول في المرحلة الثالثة من تخفيض التزامات بلاده بالاتفاق في حال حدوث ذلك، وفقا لوكالة فارس الإيرانية الرسمية.

وقال روحاني في اتصال هاتفي جمعه بماركون، إن بلاده تسعى للحفاظ على الاتفاق النووي، وأشار إلى أن التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق إلى جانب تأمين حركة الملاحة الحرة في كافة الممرات المائية يمثلان هدفين رئيسين خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن رفع الحظر المفروض على إيران يمهد لبدء الحوار، لكنه هدد في الوقت نفسه أن عدم تنفيذ الدول الأوروبية لالتزاماتها في الاتفاق سيدفع إيران إلى الدخول في المرحلة الثالثة من تخفيض التزاماتها.

وعلى الصعيد اليمني، أكد روحاني ألا حلا عسكريا للأزمة في هذا البلد داعيا جميع الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار والتوصل إلى سلام عادل عبر السبل السياسية.

وندد الرئيس الإيراني بمحاولات إسرائيل "تأجيج نيران الحرب في المنطقة"، مشيرا إلى أن الساسة الإسرائيليين ارتكبوا أخطاء "جسيمة" في كل من لبنان وسوريا والعراق وإيران وتفاخروا بذلك بدلا من الاعتذار، وفقا لفارس.