دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، الجمعة، إن بلاده "مستقلة"، مؤكدًا أنه "ليس لأحد الحق في لومها في حال شرائها مقاتلات بديلة عن طائرات (إف 35) الأمريكية، إذا لم تحصل عليها".

وأضاف أوغلو، حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزيرة الخارجية النرويجية إينه إريكسن سوريدي، في العاصمة أوسلو، "إذا لم نحصل على مقاتلات إف-35، فسنبحث عن خيارات جديدة، وبذلك ليس لأحد الحق في لوم تركيا لأننا دولة مستقلة".

وتابع وزير الخارجية التركي، حسبما نقلت الأناضول، أن "تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والأولوية بالنسبة لنا هو الحصول على حاجاتنا من دول الحلف، وإلا فسيتعين علينا الحصول على المقاتلات من مكان آخر"، دون تحديد.

وحول منظومة الصواريخ الروسية "إس 400"، والتي كانت سبب التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، قال تشاووش أوغلو: "نحن بحاجة لنظام دفاع جوي، وأردنا الحصول عليها من الولايات المتحدة ودول حلف الناتو، إلا أننا لم نتمكن من ذلك".

وبشأن ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محتجزة من قبل السلطات في إقليم جبل طارق، نفى تشاووش أوغلو، تصريحات سابقة منسوبة إليه حول اتجاه الناقلة إلى لبنان، مضيفًا "لم أقصد أن الناقلة تتجه إلى ميناء لبنان. فوفق الإحداثيات، فإن الناقلة تتجه نحو المياه الإقليمية اللبنانية، وهذا لا يعني أنها ستصل إلى ميناء في لبنان، ولا حتى ميناء في تركيا".

وبدأت تركيا منذ أيام، إجراءات استلام الدفعة الثانية من صفقة الصواريخ الروسية "إس 400"، والتي كانت سببا في إيقاف برنامج شراء طائرات "إف 35" الأمريكية المتطورة، على خلفية مخاوف أمريكية من اختراق نظام الصواريخ الروسي للطائرات الأمريكية.