دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، على العملية التي أعلن عنها حزب الله اللبناني في منطقة أفيفيم واستهدافه آلية إسرائيلية، ملقيا الضوء على الموقع اللبناني من ذلك.

جاء ذلك في تغريدة للوزير البحريني على صفحته بتويتر، حيث قال: "من أراد ان يفهم معنى ’النأي بالنفس‘ فليتفرج على التلفزيون.."

وتابع قائلا: "اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي. ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها وتعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها".

ودعت وزارة خارجية البحرين "جميع المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية إلى ضرورة المغادرة فورًا، نظرًا لما تمر به الجمهورية اللبنانية من أحداث وتطورات أمنية توجب على الجميع أخذ سبل الحيطة والحذر".

وأكدت الخارجية البحرينية في بيان، الأحد على "ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًا إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك منعًا لتعرض المواطنين لأي مخاطر، وحرصًا على سلامتهم".