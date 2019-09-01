دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن حزب الله اللبناني، الأحد، عن استهداف آلية عسكرية إسرائيلية على طريق افيفيم، قائلا إنه قتل وجرح من فيها، على حد تعبيره، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه السلطات الإسرائيلية حتى كتابة هذا التقرير.

وقال حزب الله في شريط عاجل على موقعه الرسمي: "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها".

من جهته قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: " متابعة للتقارير الأولية عن الحادث في منطقة أفيفيم فالحديث عن إطلاق عدد من القذائف المضادة للدروع باتجاه قاعدة عسكرية ومركبات عسكرية في المنطقة حيث تم إصابة بعض منها. لقد رد جيش الدفاع باتجاه بعض مصادر النيران وباتجاه أهداف في جنوب لبنان. تفاصيل اخرى قيد الفحص".

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية في تقرير أن "أطراف بلدة مارون الراس في قضاء بنت جبيل، تتعرض لقصف مركز من العدو الإسرائيلي، ما زال مستمرا بشكل متقطع".

وفي تغريدة سابقة قال أدرعي: "متابعة للتقارير الأولية عن إطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان تم إصدار بعض الأوامر لضباط الامن في البلدات: على السكان في منطقة تبعد حتى ٤ كلم من الحدود اللبنانية البقاء في المنازل وفتح الملاجئ. ليست هناك حاجة للدخول الى الملاجئ الا عند شماع الصافرات".