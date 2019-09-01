أنور قرقاش: مبادرة الحوار السعودية هي السبيل لتجاوز الأزمة في عدن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كرر أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، دعوته للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، للمشاركة في المبادرة السعودية للحوار، وذلك للحد من التوتر وتجنب التصعيد في محافظة عدن التي تشهد اشتباكات متقطعة بين قوات تابعة للحكومة المعترف بها دوليًا والمدعومة من المملكة العربية السعودية وبين المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا.

واعتبر وزير الدولة الإماراتي في سلسلة تغريدات له على تويتر، الأحد، أن مبادرة الحوار السعودية هي الحل في جاوز الأزمة في محافظة عدن اليمنية، التي تتخذها الحكومة اليمنية مقرًا مؤقتًا لها بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.

وأكد وزير الدولة الإماراتي، في تغريداته الثلاث، موقف بلاده، المشاركة في التحالف السعودي لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، والخاص بمحاربة كافة الجماعات المتطرفة في اليمن وفي مقدمتها تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية داعش، معتبرًا أن تلك التنظيمات هي المستفيدة من التصعيد الحالي في عدن.

واختتم قرقاش تغريداته، بالتأكيد على أن دور التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية "صلب وحيوي" في استعادة السلام والاستقرار في اليمن، مؤكدًا أهمية الحوار المستمر لمواجهة "الانقلاب الحوثي".

وتتهم الحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي، الإمارات، بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي، والذي سيطر على مقرات الحكومة اليمنية في عدن بعد اشتباكات استمرت عدة أيام، فيما أعلنت الإمارات القيام بضربات جوية لاستهداف "إرهابيين" نفذوا هجمات ضد قوات تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية بمشاركة الإمارات.