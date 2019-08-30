قرقاش: بيان الإمارات ضد الإرهاب.. والحوار هو المخرج من الأزمة في عدن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، تأكيد موقف بلاده الداعي إلى الحوار والتواصل بين الحكومة اليمنية المدعومة من المملكة العربية السعودية، والمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن والمدعوم من الإمارات، وذلك في سياق المبادرة السعودية للحوار.

وأشار قرقاش إلى أن "حوار جدة المقترح"، هو المخرج من الأزمة الراهنة في محافظة عدن، والتي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مقرًا مؤقتًا لها.

وأكد قرقاش، في تغريدة له على تويتر، مساء الخميس، أن البيان الإماراتي والخاص بالكشف عن غارات جوية إماراتية على مواقع في محافظة عدن، "ضد الإرهاب وحماية قوات التحالف حازم"، وأشار إلى أن "الأهم القناعة الواضحة بأن الحوار والتواصل بين الحكومة والانتقالي عبر المبادرة السعودية هو المخرج للأزمة".

وأكد وزير الدولة الإماراتي، تركيز جهود بلاده على مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، قائلاً "لمن فقد البوصلة نذكر بأن حشد الجهود ضد الانقلاب الحوثي هو الهدف وحوار جدّة المقترح هو السبيل".

وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، بيانًا، الخميس، قالت فيه إن قواتها الجوية نفذت غارات جوية يومي الأربعاء والخميس في اليمن، ولكنها استهدفت "إرهابيين" ردًا على "ضربات ضد التحالف العربي" أسفرت عن إصابة قوتين.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الإماراتية، "الإمارات تؤكد حقها في الدفاع عن نفسها ضد كل التهديدات التي تستهدف قوات التحالف العربي".

ودعا رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمدعومة من السعودية عبد ربه منصور هادي، المملكة العربية السعودية إلى وقف ما سماه "التدخل الصارخ" لدولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن من خلال دعم وتمويل المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي في عدن "سعياً لتقسيم البلاد "، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ نقلا عن بيان للرئاسة اليمنية.