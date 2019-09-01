جيش إسرائيل: إطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان تجاه منطقة أڤيڤيم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، الأحد، عن إطلاق قذيفة مضادة للدروع مصدرها لبنان باتجاه منطقة أڤيڤيم.

وتابع أدرعي في سلسلة من التغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "متابعة للتقارير الأولية عن إطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان تم إصدار بعض الأوامر لضباط الامن في البلدات: على السكان في منطقة تبعد حتى ٤ كلم من الحدود اللبنانية البقاء في المنازل وفتح الملاجئ. ليست هناك حاجة للدخول الى الملاجئ الا عند شماع الصافرات".

وتابع قائلا في تغريدة منفصلة: "من التعليمات: إلغاء جميع الاعمال والنشاطات في منطقة السياج الحدودي مع لبنان بما فيها الاعمال الزراعية.."

وأضاف: "لا توجد تعليمات لفتح الملاجئ في بلدات تبعد عن الحدود لمسافة اكبر من ٤ كلم .. سيتم إصدار تعليمات أخرى وفق الحاجة".