دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشف أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، الأحد، إن العملية التي نفذها حزب الله ضد دورية أمنية قرب موقع أفيفيم، لم تسفر عن سقوط إصابات، وذلك بعد أن أعلن حزب الله أن العملية أدت إلى "قتل وإصابة" من كان في المدرعة الإسرائيلية.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لأدرعي على صفحته بتويتر، حيث قال: "حزب الله تمكن من تنفيذ العملية التي خطط لها ولكنه فشل في تحقيق الغاية التي كان يخطط لها. العملية التي نفذها حزب الله كانت متمثلة بإطلاق بين ٢-٣ صواريخ مضادة للدروع باتجاه جيب عسكري وموقع أفيفيم دون وقوع إصابات".

وتابع قائلا: "لقد رد جيش الدفاع على العملية التي نفذها حزب الله باستهداف الخلية التي أطلقت الصواريخ المضادة للدروع بالإضافة الى إطلاق نحو ١٠٠ قذيفة مدفعية باتجاه مصادر النيران في جنوب لبنان. كما نفذت مروحيات حربية غارات على أهداف أخرى".

وفي تغريدة منفصلة قال أدرعي: "أجرى رئيس الأركان الجنرال كوخافي جلسة لتقييم الوضع بمشاركة كبار قادة جيش الدفاع وأوعز بمواصلة الحفاظ على حالة جاهزية وتحسينها نظرًا لتطور الأحداث. نحن مستعدون لكل الاحتمالات".