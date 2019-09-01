إعلامي إسرائيلي ينشر فيديو لـ"تبادل إطلاق نار" مع حزب الله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، المراسل والمحلل السياسي في هيئة البث الإسرائيلي، مقطع فيديو قال إنه يظهر تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.

جاء ذلك في مقطع فيديو لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته أو تاريخ تصويره بشكل مستقل، نشره آران على صفحته بتويتر، بتعليق قال فيه: "تبادل كثيف لإطلاق النار بين جيش الدفاع الإسرائيلي ومنظمة حزب الله في منطقة آفيفيم الحدودية".

وتأتي هذه الأنباء بعد إعلام حزب الله اللبناني، الأحد، تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة افيفيم، قائلا إنه قتل وجرح من فيها على حد تعبيره، دون تعليق رسمي من قبل الجيش الإسرائيلي على ذلك.

وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية قال في سلسلة تغريدات " متابعة للتقارير الأولية عن الحادث في منطقة أفيفيم فالحديث عن إطلاق عدد من القذائف المضادة للدروع باتجاه قاعدة عسكرية ومركبات عسكرية في المنطقة حيث تم إصابة بعض منها. لقد رد جيش الدفاع باتجاه بعض مصادر النيران وباتجاه أهداف في جنوب لبنان. تفاصيل اخرى قيد الفحص".

وفي تغريدة سابقة قال أدرعي: "متابعة للتقارير الأولية عن إطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان تم إصدار بعض الأوامر لضباط الامن في البلدات: على السكان في منطقة تبعد حتى ٤ كلم من الحدود اللبنانية البقاء في المنازل وفتح الملاجئ. ليست هناك حاجة للدخول الى الملاجئ الا عند شماع الصافرات".