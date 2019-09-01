أول تعليق من نتنياهو بعد عملية حزب الله وكيف ردت إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن الجيش قام بالرد على العملية التي نفذها حزب الله في منطقة أفيفيم عبر إطلاق 100 قذيفة إلى جانب إطلاق النار من الجو بوسائل مختلفة على حد تعبيره.

جاء ذلك في أول تعليق لنتنياهو على عملية حزب الله، الأحد، حيث قال في مؤتمر صحفي: "أجريت قبل حوالي ساعة مشاورات مع رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ومع اللواءات. تمت مهاجمتنا بعدة صواريخ مضادة للدبابات وردينا بإطلاق 100 قذيفة وبإطلاق النار من الجو بوسائل مختلفة. نجري مشاورات حول المراحل القادمة. أوعزت بالاستعداد لجميع السيناريوهات".

وأضاف نتنياهو قائلا: "سنقرر حول الخطوات القادمة بناء على التطورات وأستطيع الآن أن أعلن خبرا مهما – لم يصب في طرفنا أحد ولو بخدش".

ويذكر أن حزب الله قال في بيان إعلانه استهداف آلية عسكرية إسرائيلية أنه "قتل وأصاب" من فيها.