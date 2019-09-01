نتنياهو يعد بفرض "السيادة اليهودية" على مستوطنات الضفة الغربية

القدس (CNN)-- وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بعون الله" بفرض السيادة اليهودية على جميع مستوطنات الضفة الغربية.

وقال نتنياهو في افتتاح السنة الدراسية في مستوطنة الكانا، صباح الأحد، بالضفة الغربية "لن يكون هناك المزيد من عمليات النزوح، وبفضل الله سنطبق السيادة اليهودية على جميع المستوطنات، كجزء من أرض إسرائيل، وكجزء من دولة إسرائيل ".

ويعد قرار نتنياهو بافتتاح العام الدراسي في مستوطنة بالضفة، ووعده بتوسيع السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية، يستهدف الناخبين اليمنيين قبل الانتخابات المقررة في 17 سبتمبر أيلول الجاري.

من جانبه دعا الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، المجتمع الدولي إلى إدانة تصريحات نتنياهو.

وقال عريقات في بيان "يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ضم المزيد من الأراضي المحتلة. كفى الإفلات من العقاب: هناك مسؤولية دولية لفرض عقوبات على إسرائيل بعد عقود من الجرائم المنهجية".

والضفة الغربية هي جزء من المناطق التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، وتعول السلطة الفلسطينية على أن تكون الضفة الغربية جزءًا من الدولة المستقبلية والتي ستضم الأراضي المحتلة في حرب يونيو حزيران 1967، وقطاع غزة على أن تكون عاصمة الدولة هي مدينة القدس.