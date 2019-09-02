دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الحكومة البريطانية أن البحرية الملكية قامت بمرافقة 50 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز، من أجل حماية حرية الملاحة البحرية في هذا الممر المائي، وفقا لبيان حكومي تلقته CNN الإثنين.

وأكدت بريطانية أن البحرية الملكية رافقت السفن الـ50 بهدف حماية حرية الملاحة في هرمز مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها ملتزمة بالعمل على تخفيف التوترات التي شهدتها هذه المنطقة مؤخرا.

وأضاف بيان الحكومة البريطانية: "تشمل مساهمة المملكة المتحدة في حماية الملاحة البحرية انضمامها إلى بعثة الحماية البحرية الدولية، والتي هدفها تعزيز أمن الملاحة البحرية وتخفيف التوترات في المياه الدولية. وسوف تستفيد الدول المشاركة في هذه البعثة من تعزيز الوعي والمراقبة والدعم من خلال توسيع تبادل المعلومات، الأمر الذي يساعد في إبقاء خطوط الشحن البحري التجاري الدولي مفتوحة وآمنة".

وتابعت لندن بيانها قائلة: "ومن خلال العمل معاً في منطقة الخليج، وهي منطقة حيوية للشحن البحري الدولي، تتبادل الدول البيانات والمعلومات الاستخبارية فيما بينها، إضافة إلى إرسال سفن عسكرية لدعم السفن التجارية. وإلى جانب ذلك، يعمل أفراد القوات البحرية معاً في مركز العمليات البحرية في البحرين لتوفير القيادة والسيطرة للتحالف الدولي".

وكانت قد أعلنت بريطانيا في 24 أغسطس/آب أن المدمرة الملكية البريطانية، ديفندز، "ستنضم إلى عمليات البحرية الملكية البريطانية لدعم المرور الآمن للشحن في الشرق الأوسط"، وذلك في إطار بعثة الحماية البحرية لأمن الشحن البحري، وفقا للبيان.

وكان قد احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط كانت تحمل علم بريطانيا، أثثناء عبورها مضيق هرمز، بسبب حرقها لقوانين الملاحة الدولية ودخولها إلى المضيق عبر مسار الخروج، وفقا للسلطات الإيرانية.