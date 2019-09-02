دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إنه تم توقيف عدد من الأشخاص للتحقيق معهم بشأن وفاة الفتاة إسراء غريب، التي أثار رحيلها موجة من الجدل والاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أوضح اشتية أن التحقيق في قضية الفتاة ما زال مستمرًا، وأنه "تم توقيف عدد من الأشخاص للتحقيق معهم، بانتظار نتائج التحقيق والفحوصات المخبرية والجنائية، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور استكماله".

تصريحات اشتيه جاءت على هامش الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في رام الله، الإثنين، وكان قد قال في وقت سابق إن "إسراء غريب أصبحت قضية مجتمع، نستشعر نبض الشارع تجاه هذه القضية".

وفي تدوينة كتبها في وقت سابق بصفحته عبر فيس بوك، أكد أنه "صار لزامًا علينا تعزيز منظومة التشريعات الحامية للمرأة الفلسطينية"، مُشددًا على أنه "لا يحق لأي شخص أخذ القانون بيده"، وتابع قائلا: " سوف نتخذ كل إجراء قانوني لازم لإيقاع أقصى العقوبات على كل من تورط في قتل أي إنسان ونحن بانتظار نتائج التحقيق".

كانت إسراء غريب، 21 عامًا، تعمل في صالون للتجميل في مدينة بيت لحم، وأعُلن عن وفاتها، الخميس.

#إسراء_غريب أصبحت قضية مجتمع، نستشعر نبض الشارع تجاه هذه القضية مع التزامنا الكامل بأحكام القانون الفلسطيني وسرية... Posted by ‎Dr. Mohammad Shtayyeh الدكتور محمد اشتية‎ on Saturday, August 31, 2019

عائلة الفتاة الفلسطينية قالت، حسبما نقلت تقارير بمواقع فلسطينية محلية، إن ابنتهم توفيت جراء "تعرضها لجلطة دماغية على خلفية حادث سقوطها بفناء المنزل"، وذكرت، في بيان، أن ابنتهم كانت تعاني من "اضطرابات عقلية"، على حد وصفهم، نافية ما أثير حول تعرضها للتعذيب.

بينما انتشرت رواية أخرى لما جرى، لم يؤكد صحتها مصدر موثوق، تقول إن شابًا تقدم إلى أسرة إسراء من أجل خطبتها، ثم خرجت برفقته وشقيقتها بعلم والدتها للتعرف عليه بشكل أعمق في أحد مطاعم المدينة، والتقطت إسراء مقطع فيديو قصير، تم نشره عبر "انستغرام"، إلا أن "ابنة عمها التي شاهدت المقطع قامت بإبلاغ والدها وأشقائها وحرضت على الفتاة، بحجة خروجها مع شاب قبل عقد القران"، ولم يتسن لـCNN بالعربية التأكد من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل.

وتشير الروايات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لم يؤكد صحتها مصدر موثوق، إلى أن "زوج شقيقتها وأشقائها قاموا بضربها ضربًا مبرحًا، متسببين لها في الإصابة بكدمات وإصابات في عمودها الفقري، مما استدعى نقلها للمستشفى".

ومع تزايد وتيرة الحديث عن قضية الفتاة، أطلق مستخدمو الشبكات الاجتماعية وسم #كلنا_اسراء_غريب، للتعبير عن التضامن مع إسراء، وسرعان ما تصدر الهاشتاغ قوائم الموضوعات الأكثر تداولًا على في موقع تويتر في دول عربية عدة.