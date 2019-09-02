دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تظهر الفتاة السعودية التي قالت إنها خرجت بدون عباءة في شوارع الرياض في أغسطس/آب الماضي، مقابلة تلفزيونية قالت إنها مع قناة وصفتها بـ"العالمية" في العاصمة السعودية.

ونشرت مناهل العتيبي تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر قالت فيها: "من خلف الكواليس، ترقبوني قريبا في جلسة تصوير لإحدى القنوات العالمية ومن وسط الرياض تحديدا شارع التحلية".

وأرفقت العتيبي تغريدتها بمقطع فيديو من موقع التصوير وكانت تظهر فيه بدون عباءة، لتتباين التعليقات من قبل المغردين بين من تمنى لها التوفيق ومن انتقدها.

وأثارت الفتاة السعودية جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت مقطع فيديو قالت فيه إنها تتجول في أحد شوارع الرياض وهي ترتدي ملابس رياضية دون أن تتعرض لأي مضايقات.

وقالت حينها في التغريدة: "أمس كان يوم حظي نمت وأنا جداً سعيدة وصحيت وأنا أسعد ومن السعادة رحت أشطب شوراع الرياض شارع وحارة حارة ومن خلال تشطيبي وتعاملي مع الدوريات والمرور وردة فعلهم المحترمة معي اكتشفت إن النظام فعلاً تعمم، وإن ولي العهد كان صادق لمن قال (يحق للمرأة أن ترتدي مثل الرجل)".

ومنذ ذلك الحين، دأبت العتيبي على نشر صورها داخل الصالة الرياضية، ووجهت رسائل عدة تشجع فيها النساء السعوديات على الخروج بدون بعباءة وتطلب من مجتمعها تقبل ذلك.