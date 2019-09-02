روسيا تعلن وفاة سفيرها لدى مصر "فجأة" بأحد مستشفيات القاهرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توفي السفير الروسي لدى مصر، سيرغي كيربتشينكو، "فجأة"، الإثنين، وفقا لما صرح به مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الروسية لوكالة سبوتنيك.

وقال المصدر إن السفير الروسي لدى القاهرة توفي "فجأة" الإثنين في أحد مستشفيات العاصمة المصرية، دون أن يكشف أسباب الوفاة.

ونعى المصدر الروسي في تصريحات للوكالة سفير بلده لدى مصر قائلا: "توفي هذا الصباح "فجأة" دبلوماسي موهوب ورفيق موثوق به، سفير فوق العادة ومفوض لروسيا لدى مصر سيرغي فاديموفيتش كيربتشينكو، في مستشفى بالقاهرة"، وفقا لسبوتنيك.

وتولى كيربتشينكو منصب سفير روسيا لدى مصر في أيلول/سبتمبر من عام 2011، وكان ممثلا مفوضا لبلاده في جامعة الدول العربية، وفقا للوكالة الروسية.

وتشهد العلاقات الروسية المصرية تقاربا في الفترة الأخيرة، في إطار مساعي الحكومة المصرية إلى إعادة حركة الطيران العارض بين المدن الروسية ومدينتي الغردقة وشرم الشيخ.

ويسعى البلدان لإنشاء محطة ضبعة للطاقة النووية بالإضافة إلى مشروع المنطقة الصناعية الروسية، كما أنه من المزمع عقد قمة روسية-مصرية في أكتوبر/تشرين أول المقبل.