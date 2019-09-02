الإمارات: قرار الحرب والسلام خاص بالدولة.. قلوبنا مع لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن "لبنان لطالما عانى من انفراد القرار"، مؤكدا أن "قرار مثل الحرب والسلام يجب أن تتخذه الدولة اللبنانية".

وكتب قرقاش، في تغريدة على تويتر، مساء الأحد، "قلوبنا مع لبنان واللبنانيين هذا المساء، فطالما عانوا من انفراد القرار وتداعياته، والمنطق أن قرار الحرب والسلام والاستقرار يجب أن يكون قرار الدولة ويعبر عن مصالحها الوطنية وسلامة مواطنيها في المقام الأول".

في السياق نفسه، قال أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالاً تليفونياً مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، للتشاور حول آخر مستجدات الوضع في لبنان وخاصةً في ظل التصعيد الذي شهدته الساعات الماضية على الحدود الجنوبية للبنان.

وأشار حافظ، بحسب بيان للخارجية المصرية، إلى أن الوزير شكري أكد خلال الاتصال حرص مصر على الاستقرار في لبنان، موضحاً أن "الاتصال جاء في إطار جهود مصرية حثيثة مع كافة الأطراف المعنية لاحتواء التوتر الحالي، ومنع تدهور الوضع اﻷمني".

وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، قال في تغريدة له على تويتر، الأحد، تعليقًا على هجوم حزب الله على آلية عسكرية إسرائيلية "اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي. ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها و تعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، انتهاء الاشتباكات على الحدود اللبنانية، وذلك بعد ساعات من استهداف ميليشيات حزب الله اللبناني لآلية عسكرية إسرائيلية فيما ردت إسرائيل بقذائف مدفعية وغارة جوية على مناطق في جنوب لبنان.