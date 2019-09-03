دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نقل حساب إسرائيل بالعربية التابع للخارجية الإسرائيلية، ترحيب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بموقفي الإمارات والبحرين، والخاصين بالاشتباكات التي وقعت مساء الأحد بين ميلشيات حزب الله الله اللبناني والجيش الإسرائيلي.

وبحسب تغريدة إسرائيل بالعربية على تويتر، الثلاثاء، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال "أرحب بتصريحات وزيري الخارجية البحريني والإماراتي ضد العدوان الذي شنه حزب الله. إنهما أدانا عجز الحكومة اللبنانية التي تسمح لتنظيم حزب الله الإرهابي بالعمل من أراضيها ضد إسرائيل".

وأكد رئيس وزراء إسرائيل، في ختام التغريدة، أن "العالم العربي يدرك بأن العدوان الإيراني يهدد ليس إسرائيل فحسب بل المنطقة بأسرها".

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قال في تغريدة له على تويتر، الاثنين، "قلوبنا مع لبنان واللبنانيين هذا المساء، فطالما عانوا من انفراد القرار وتداعياته، والمنطق أن قرار الحرب والسلام والاستقرار يجب أن يكون قرار الدولة ويعبر عن مصالحها الوطنية وسلامة مواطنيها في المقام الأول".

وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في تغريدة له على تويتر، الأحد، تعليقًا على هجوم حزب الله على آلية عسكرية إسرائيلية "اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي. ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها و تعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها".

وأعلنت كل من إسرائيل وحزب الله اللبناني، انتهاء الاشتباكات بين الجانبين، في انتظار التطورات، حسبما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.