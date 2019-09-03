تحالف دعم الشرعية يعلن إسقاط "درون" أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، اعترضت وأسقطت، صباح الثلاثاء، طائرة بدون طيار أطلقها المتمردون الحوثيون الموالون لإيران، من محافظة عمران اليمنية باتجاه المملكة.

واعتبر المالكي، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية واس، أن محاولات الحوثيين لإطلاق الطائرات بدون طيار "مصيرها الفشل"، مؤكدًا أن "التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية"، على حد وصفه.

وبحسب المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، فإن "المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخراً من الميليشيات الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها"، على حد تعبيره.

ووصف المالكي ما تقوم به قوات الحوثيين، من "محاولات إرهابية وتضليل إعلامي"، يأتي لـ"رفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين"، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في "تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد تلك الميليشيات لتحييد وتدمير هذه القدرات بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية واس.