وزير دفاع أمريكا السابق يوضح لـCNN خلفيات استقالته وقوة داعش

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أوضح وزير الدفاع الأمريكي السابق، جيمس ماتيس، قرار استقالته من إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد قرار الأخير الانسحاب من سوريا، مؤكدا على أن هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش" لا يتمثل بانتزاع الجغرافيا فقط.

وتابع ماتيس في المقابلة التي أجراها مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN: "فكرت أنه يتوجب علينا المحافظة على نفوذ في سوريا وأوضحت هذا في رسالتي المفتوحة التي تشرح لماذا اعتقدت أن علي ترك الإدارة، لأنني أؤمن بقوة في الحلفاء، واعتقد أن ذلك قوتنا الفريدة.."

وردا على سؤال عما إذا كان تنظيم داعش هُزم بالفعل وإن كان سيعود، قال ماتيس: "هو (داعش) ليس بالشيء الذي تهزمه حتى وإن انتزعنا الجغرافيا التي كان يمتلكها سابقا، هو (التنظيم) فكرة يجب هزمها وهذا أقوى وأصعب ويتطلب وقتا أطول.."

وفيما يتعلق بعدم استقالته في وقت أبكر حول ملفات جدلية أخرى لترامب، قال ماتيس: "عندما ندخل العسكرية نؤدي قسما للمحافظة على الدستور والقائد الأعلى المنتخب للقوات المسلحة هو القائد الأعلى المنتخب للقوات المسلحة، وعندما يتعلق الأمر بالدفاع عن الديمقراطية حتى في أحلك الأوقات لا يمكن لوزارة الدفاع القول لن نقوم بالدفاع عن الدولة اليوم، الجنود لا يمكنهم القول سأعتزل اليوم، وعليه ما نقوم به هو الدفاع وحماية الدولة.."

وأضاف: "ندافع عن الدستور ونبتعد عن السياسة، يوما بعد يوم، وخصوصا في الوقت الحالي عندما يتداخل الأمران، نحاول ألا ننخرط ونتساءل لماذا الدولة هشة الآن؟ لأننا سمحنا بتشتيت انتباه القوات.."