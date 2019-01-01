هذا ما قاله ماتيس للبنتاغون برسالة الوداع

ماتيس عن اختفاء خاشقجي: نراقب الوضع عن كثب مع وزارة خارجيتنا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— وجه وزير الدفاع الأمريكي المستقيل، جيمس ماتيس، رسالة إلى وزارته "البنتاغون" في آخر يوم له في منصبه، الاثنين، داعيا إلى البقاء إلى جانب الحلفاء وضد الأعداء.

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وقال ماتيس في رسالته: "أثبتت وزارتنا بأنها تصل إلى أفضل ما يمكن الوصول إليه عندما تكون الأوقات هي الأصعب.. لذا حافظوا على إيمانكم بدولتنا إلى جانب حلفائنا ضد اعدائنا"، معبرا عن ثقته بقيادة الوزارة ونائبه، باتريك شاناهان الذي سيتكفل بتسيير أمور الوزارة.

وأضاف ماتيس: "قيادة وزارتنا، من المدنيين والعسكريين، سيبقون في أفضل أيد وأنا واثق من أن كل فرد فيكم سيبقى ملتزما بالقسم وبمهمة دعم والدفاع عن الدستور في الوقت الذي نحمي فيه أسلوب حياتنا".

وأردف: "كان شرفا لي الخدمة إلى جانبكم وأسال الرب أن يحفظكم في الجو وعلى الأرض وفي البحر".

ويذكر أن ماتيس قدم استقالته للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على خلفية اختلاف وجهات نظر فيما يتعلق بقرار الانسحاب من سوريا وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة على خلفيات الاستقالة في تصريحات لـCNN.