مرسي.. كل ما تريد معرفته من وصوله للرئاسة حتى موته بالقفص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، مساء الأربعاء، وفاة عبدالله، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، إثر أزمة قلبية ألمت به خلال قيادة سيارته.

جاء ذلك وفقا لما نقله حزب الحرية والعدالة المحظور والذي يعتبر الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، عن أحمد شقيق عبدالله قوله إن الأخير "كان يقود سيارته وحدثت له تشنجات ونقل للمستشفى وكانت عضلة القلب توقفت عن العمل ولم يستطع الأطباء إنقاذه وتوفاه الله عز وجل".

وأضاف تقرير الحرية والعدالة أن وفاة عبدالله وهو الابن الأصغر للرئيس الأسبق محمد مرسي كان في مستشفى الواحة بمنطقة حدائق الأهرام، وأن الوفاة كانت نتيجة أزمة قلبية.

ويذكر أن وفاة عبدالله تأتي بعد نحو 3 شهور من إعلان وفاة الذي توفي خلال جلسة محاكمته في قضية "التخابر"، وفقا لما نقلته التلفزيون المصري الرسمي حينها، لافتا إلى أن "مرسي طلب الكلمة خلال جلسة محاكمته وتحدث، وعقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها".