نتنياهو عن احتمالية عقد محادثات بين ترامب روحاني: لا أستبعد ذلك

لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لا يستبعد احتمال عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الإيراني حسن روحاني، رُغم أنه يُفضل عدم عقد هذا اللقاء، على الأقل في المدى القريب.

وقال نتنياهو: "الآن، هو وقت ممارسة الضغط. هل هذا يعني أنه بعد شهر أو شهرين من الضغوط أنه لا يمكنك القيام بها؟"، في حديثه إلى الصحفيين، على هامش زيارته إلى العاصمة البريطانية، لندن.

وأكد نتنياهو أنه لا يستبعد حدوث لقاء بين ترامب وروحاني، مُستدركًا: "وبالتأكيد لا أقرر لرئيس الولايات المتحدة موعد الاجتماع ومن سيلتقي به"، لكنه عبر عن ثقته في أنه إذا حدثت محادثات بين الرئيسين، فإن ترامب سيكون قويًا.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "الشيء الذي أثق به هو أن الرئيس ترامب سيجلب لهذه المحادثات موقفا متطورًا أقوى بكثير مما قدم حتى الآن".

وأشار نتنياهو إلى أنه ليس لديه أية تفاصيل عن احتمالية تدشين اتفاق دفاعي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، الذي تم طرحه باعتباره "هدية" مُحتملة من ترامب إلى نتنياهو مع قرب الانتخابات، قبل أن يواجه الأخير الناخبين الإسرائيليين في صناديق الاقتراع يوم 17 سبتمبر/أيلول، لكنه وعد الصحفيين بأن يخبركم بأي تفاصيل يحصل عليها.