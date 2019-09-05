ترامب يعلن مغادرة مبعوثه إلى الشرق الأوسط منصبه.. ويوجه له رسالة

مظاهرات في الأردن ضد أي مشاركة بمؤتمر البحرين و"صفقة القرن"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الحميس، أن مبعوثه إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، سيغادر منصبه ويتفرغ للعمل في القطاع الخاص بعد 3 سنوات قضاها في المنصب.

وقال ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "بعد 3 سنوات تقريبا في إدارتي، سيغادر جيسن غرينبلات ليعمل في القطاع الخاص، لقد كان جيسون صديقا وفيا وعظيما ومحاميا رائعا".

وأضاف الرئيس الأمريكي في التغريدة نفسها: "التزامه بإسرائيل وبتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين لن يُنسى، سنشتاق له، شكرا جيسون".

ويُعد غرينبلات مهندس خطة السلام التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وشارك مبعوث أمريكا إلى الشرق الأوسط، كبير مستشاري ترامب، جاريد كوشنر، برسم هذه الخطة التي أعلن عن شقها الأول في يونيو/حزيران الماضي بمؤتمر المنامة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن أن الإعلان عن الشق الثاني من الخطة التي تُعرف بـ"صفقة القرن" أيضا، سيتم بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.