الإمارات تسحب جزءا من قواتها في اليمن.. ما الأسباب المحتملة؟

"يخزنونه في كل مكان".. نظرة لـCNN على إدمان القات في اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال محمد آل جابر، سفير المملكة العربية السعودية في اليمن، إن بلاده تدرك أبعاد وتعقيد القضية الجنوبية ومدى تأثيرها على مجريات الأحداث الأخيرة في مناطق عدن وأبين وشبوة.

جاء ذلك في سلسلة تغيردات للجابر على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "تدرك المملكة أبعاد وتعقيدات القضية الجنوبية وتأثيرها على مجريات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوه، كما تدرك الصعوبات التي يواجهها أطراف حوار جده امام مختلف توجهات وافكار ومطالب مؤيديهم، وتثمن المملكة حرص الجميع على الحوار وتجنب اراقة الدماء".

وقال الجابر: "إن اهتمام المملكة ودول التحالف منصب على تحقيق الامن والاستقرار في اليمن ودعم الحكومة الشرعية لإنهاء الانقلاب والمحافظة على الدولة من براثن المليشيا الحوثية الارهابية المدعومة من إيران".

وأضاف: "تمثل جهود المملكة والامارات الركيزة الاساسية في إنهاء الأزمة التي حدثت في بعض المحافظات الجنوبية وذلك وسط تجاوب ملموس وبمسئولية عالية من القيادات التي حضرت إلى جدة تلبية لنداء المملكة للحوار".

وأردف: "تقدر المملكة تضحيات وبسالة أبناء الجنوب في مواجهة الميليشا الحوثية المدعومة من ايران في كل الجبهات، وتؤكد انهم يمثلون مع اخوانهم في كافة القوى الوطنية اليمنية رأس الحربة في صدر المشروع الايراني الخبيث في اليمن".