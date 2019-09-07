باريس، فرنسا (CNN)-- قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، السبت، إن بلادها ستواصل الجهود للوصول إلى التزام إيران التام بالاتفاق النووي المبرم في 2015، مضيفة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبير في باريس، أن هدف فرنسا هو أن " تحترم إيران اتفاق فيينا كاملًا، وإزالة التوتر مع إيران لضمان سلامة الملاحة البحرية في الخليج".

جاءت تصريحات الوزيرة الفرنسية بعد ساعات قليلة من إعلان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تفاصيل الخطوة الثالثة نحو تخفيض الالتزامات بالاتفاق النووي، وقال وزير الدفاع الأمريكي، إنه لم يندهش من الإعلان الإيراني، مشيرًا إلى أن الإيرانيين "ينتهكون الاتفاق النووي منذ سنوات".

كانت الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني في 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

ووقعت إيران مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، في 2015، اتفاقًا يضمن عدم حصول إيران على أسلحة نووية، في مقابل اتفاقيات تبادل تجاري بين تلك الدول وطهران، وتجري فرنسا وألمانيا وبريطانيا مفاوضات مع إيران للحفاظ على الاتفاق النووي رغم الانسحاب الأمريكي.

وخفضت إيران التزاماتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق في إطار محاولتها للضغط على شركاء الاتفاق الأوروبيين لتأكيد التزاماتهم بالاتفاق.