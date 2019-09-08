3 أوامر ملكية في السعودية.. وأمير يخلف الفالح كوزير للطاقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، 3 أوامر ملكية، تصدرها إعفاء خالد الفالح من منصبه كوزير للطاقة وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز خلفا له.

وجاء في نص الأمر الملكي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 163 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ .. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ.. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 472 ) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ.. أمرنا بما هو آت :أولاً: يعفى معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة من منصب، ثانياً: يعين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة.."

الأمر الملكي الثاني نص على تعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة.

أما الأمر الثالث فنص على "اعفاء عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم، نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة"، وفقا للوكالة السعودية.