أول تغريدة من الفالح بعد إعفائه من منصبه بالأوامر الملكية السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد خالد الفالح، وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية إن عمله في منصبه "توج" حياته العملية بشرف عظيم، وذلك في أول تغريدة له بعد صدور قرار العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإعفائه من مصبه وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز خلفا له.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للفالح على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على منحي فرصة خدمة وطننا الغالي، حيث توّج ذلك حياتي العملية بشرف عظيم.."

وتابع قائلا: "وأهنئ أخي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيرًا للطاقة، راجيًا له كل التوفيق والسداد في قيادة هذا القطاع الهام.."

وأضاف: "وختامًا أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكافة الزملاء الذين سرّني العمل معهم على كل ما قدموه وما سيقدمونه من جهود في خدمة هذا الوطن المعطاء، وأدعو الله لهم بالمزيد من التميز والنجاح".