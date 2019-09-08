أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي على شاشة التلفزيون الحكومي، الأحد، أن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة لدى بلاده "ستينا إمبيرو" سيتم إطلاق سراحها قريبا، مشيرًا إلى أن سلطات بلاده تعمل على الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بغطلاق سراح السفينة.

وقال موسوي، إنه "يتم اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الاستيلاء على هذه السفينة البريطانية" وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، "نحن نعمل حاليًا على آخر الإجراءات القانونية".

واستولت إيران على ناقلة النفط البريطانية بعد أسبوعين من احتجاز المملكة المتحدة لناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" في إقليم جبل طارق.

وأضاف موسوي، أن بلاده باعت النفط الذي كانت تحمله "أدريان داريا 1"، قائلًا "لقد بعنا النفط في منتصف البحر، واتخذنا جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية".

وتظهر صور الأقمار الصناعية "أدريان داريا 1"، المعروفة سابقًا باسم "غريس 1"، راسية قبالة ساحل ميناء طرطوس السوري، وفقا لموقع تتبع السفينة Tanker Trackers.