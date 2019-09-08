بدء أول دورية برية أمريكية تركية مشتركة لـ "المنطقة الآمنة" في سوريا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بدأت القوات الأمريكية والتركية أول دورية برية مشتركة على الإطلاق داخل ما أسمته تركيا "المنطقة الآمنة" التي تمتد على طول الحدود السورية التركية في الجزء الشمال الشرقي من سوريا، وتتبع الدوريات المشتركة التي بدأت، الأحد، غطاء جوي مشترك كما سبقتها إنشاء مركز عمليات مشترك بين تركيا والولايات المتحدة.

وانسحبت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة من تلك المناطق وأزالت عددًا من التحصينات الدفاعية في تلك المنطقة التي تسيطر عليها منذ انتهاء الحرب على تنظيم داعش الذي كان يسيطر على تلك المناطق.

ولم تذكر الولايات المتحدة أي تفاصيل عن مدى عمق لك المنطقة داخل الحدود السورية، إلا أن قائدًا في قوات سوريا الديمقراطية قال لـCNN، الجمعة، إن متوسط عمق تلك المنطقة يصل إلى 5 كيلومترات وتمتد إلى 12 كيلومترًا في أماكن قليلة.

وقال العقيد مايلز كاجينز، المتحدث باسم التحالف العسكري لمحاربة داعش بقيادة الولايات المتحدة، في بيان، الأحد، قامت القوات العسكرية الأمريكية والتركية بدورية برية مشتركة داخل "المنطقة الآمنة" في شمال شرق سوريا.

وأضاف العقيد في الجيش الأمريكي أن "دورية اليوم حافظت على الأمن داخل المنطقة، وتُظهر التزامنا المستمر بمعالجة المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا، مع السماح أيضًا للتحالف وشركائنا من قوات سوريا الديمقراطية بالتركيز على تحقيق الهزيمة الدائمة لداعش".

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أعلن قبل أيام، بدء دوريات مشتركة للقوات التركية والأمريكية في "المنطقة الآمنة" شمال شرق سوريا، على الحدود مع تركيا، الأحد.

وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية الكردية، المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تسيطر على تلك المناطق، بعد طرد تنظيم داعش، تنظيمًا إرهابيًا.