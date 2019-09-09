نتنياهو: إيران تكذب.. وكشفنا موقعًا لتطوير الأسلحة النووية في أصفهان

القدس (CNN)-- كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عما وصفه بأنه "موقع غير معروف، يرتبط ببرنامج إيران النووي النشط في مطلع الألفية"، وعرض نتنياهو في حديث له، الاثنين، صورًا التقطت بالأقمار الصناعية لما قال إنه موقع في جنوب أصفهان، حيث أجرت إيران تجارب لتطوير أسلحة نووية.

لم يعط نتنياهو أي إشارات زمنية في عرضه، لكن متحدثًا باسم مكتب رئيس الوزراء أخبر CNN أن الموقع كان يعمل حتى عام 2003.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه "بمجرد أن أدركت إيران أن إسرائيل قد كشفت هذا الموقع الجديد، قامت بتدمير الأدلة، أو على الأقل حاولت تدمير الأدلة".

وتشير الأختام والتواريخ على الصور التي عرضها نتنياهو، والتي قال إنها للموقع قبل التجارب وبعد إزالة آثارها، إلى أنها التقطت في أواخر يونيو تموز أو أوائل يوليو حزيران من العام الجاري.

واعتبر نتنياهو أن هذه الصور تعد دليلًا على أن إيران تكذب بشأن برنامجها النووي، وناشد زعماء العالم أن يتبعوا الولايات المتحدة في فرض موقف صارم بشأن العقوبات على طهران.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي "أناشد الاستمرارية الدولية للاستيقاظ، لإدراك أن إيران تكذب بشكل منهجي، وأدعو المجتمع الدولي للانضمام إلى عقوبات الرئيس ترامب لممارسة المزيد من الضغط على إيران"، وقال "الطريقة الوحيدة لوقف مسيرة إيران نحو القنبلة وعدوانها في المنطقة هي الضغط والضغط ومزيد من الضغط".

وكشف رئيس الوزراء نتنياهو عن معلومات مفصلة حول البرنامج النووي الإيراني في مايو 2018، حيث أعلن للمرة الأولى عن عملية إسرائيلية سرية تكشف إزالة الوثائق والمواد المتعلقة بالبرنامج النووي من مستودع في طهران.

وتعليقا على المعلومات التي كشف عنها نتنياهو في ذلك الوقت، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه "لا توجد مؤشرات موثوقة على وجود أنشطة في إيران ذات صلة بتطوير أسلحة نووية بعد عام 2009".

قضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأول مرة في عام 2015 أنه لا يوجد دليل على أن إيران قد نفذت أي نشاط يتعلق بتطوير الأسلحة النووية بعد عام 2009 ، كجزء من دورها في وضع الأسس للاتفاق النووي مع إيران.