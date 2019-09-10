لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- استدعى وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، السفير الإيراني في لندن "لإدانة تصرفات إيران" بشأن نقل النفط الذي كانت تحمله الناقلة الإيرانية "ادريان داريا 1" إلى سوريا، وذلك على الرغم من تأكيدات طهران حول عدم بيع هذا النفط للنظام السوري.

وكانت السلطات البريطانية احتجزت ناقلة النفط "أدريان داريا 1" والتي كانت تحمل اسم "غريس 1"، لمنعها من بيع النفط لسوريا امتثالًا للعقوبات الأوروبية على النظام السوري، في إقليم جبل طارق على البحر المتوسط.

وقال بيان صادر عن الخارجية البريطانية، إنه "من الواضح الآن أن إيران قد انتهكت هذه التأكيدات وأن النفط قد تم نقله إلى سوريا ونظام الأسد القاتل".

وأضاف دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، "لقد أظهرت إيران تجاهلًا تامًا لتأكيداتها الخاصة بأدريان داريا 1"، ووتابع راب "نريد أن تأتي إيران من المنطقة الباردة، لكن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي الحفاظ على كلمتها والامتثال للنظام الدولي القائم على القواعد".

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون نشر صورًا بالأقمار الصناعية تثبت نقل شحنة ناقلة النفط الإيرانية إلى السواحل السورية، بعد إطلاق سراحها.