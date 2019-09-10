حماس تكشف عن اعتقال أحد قيادييها بالسعودية منذ أبريل الماضي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت حركة "حماس" الفلسطينية عن أن أحد أبرز قيادييها في المملكة العربية السعودية، الدكتور محمد الخضري، الذي كان يتولى مسؤولية العلاقات الثنائية، معتقل منذ أكثر من 5 شهور.

وقالت حركة "حماس"، في بيان، إن جهاز مباحث أمن الدولة السعودي اعتقل محمد الخضري ونجله هاني "بدون أي مبرر" في 4 أبريل/ نيسان الماضي. وأضافت أن اعتقالهما جاء "ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية".

وطالبت حركة "حماس"، في بيانها، السلطات السعودية بالإفراج عن الخضري ونجله والمعتقلين الفلسطينيين كافة، واصفة عملية الاعتقال بـ"الغريبة والمستهجنة".

وأضافت الحركة أنها "التزمت الصمت على مدى 5 شهور ونيّف، لإفساح المجال أمام الاتصالات الدبلوماسية، ومساعي الوسطاء، لكنها لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن"، لذا وجدت نفسها "مضطرّة" للإعلان عن ذلك، بحسب البيان.

وأشارت حماس إلى أن الخضري مقيم في جدة منذ نحو 3 عقود، وكان مسؤولاً عن إدارة العلاقة مع المملكة العربية السعودية على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة. وأضافت أنه يبلغ من العمر 81 عاما ويعاني من "مرض عضال".