نتنياهو: سأضم غور الأردن إلى إسرائيل إذا أعيد انتخابي رئيسًا للوزراء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن، إذا ما تم إعادة انتخابه رئيسًا للوزراء في إسرائيل.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي في تل أبيب، إنه لن يخلي أي مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، إذا استمر في منصبه رئيسًا للحكومة الإسرائيلية بعد الانتخابات العامة التي ستجرى في 17 سبتمبر أيلول الجاري.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه سينشر قوات إسرائيلية في كافة مناطق غور الأردن لتأمين حدود دولة إسرائيل، مشيرًا إلى أن ذلك الانتشار سيكون الأول من نوعه منذ حرب يونيو حزيران 1967.

وتخضع مناطق غور الأردن والضفة الغربية إلى سيطرة السلطة الفلسطينية، وتأمل السلطة الفلسطينية في إعلان الدولة الفلسطينية على مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي يقوض خطط السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس في إقامة دولة فلسطينية على أراضي ما قبل يونيو 1967، إذا ما أعيد انتخاب نتنياهو مرة أخرى.