دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري، الأربعاء، إن انتخابات الرئاسة ستجرى في مواعيدها المحددة قبل نهاية العام الجاري 2019، و"ستكون البوابة لإرساء ديمقراطية حقيقية في البلاد".

وأضاف، خلال كلمة له أمام قيادات عسكرية خلال اليوم الثاني من زيارته للمنطقة العسكرية الخامسة شمال شرق الجزائر، "كنا قبل الآن نتكلم عن ضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، أما اليوم فإننا على يقين تام بأن هذه الانتخابات ستتم في الآجال المحددة لها".

واتهم رئيس أركان الجيش الجزائري، في كلمته التي نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع، أطرافا وصفها بـ"المغرضة" بتعطيل هذا الحل لأنها "تدرك جيدا بأن إجراء الانتخابات الرئاسية تعني بداية فتح أبواب الديمقراطية بمفهومها الحقيقي. وهذا ما لا يعجب هذه الشرذمة التي تتصرف بمنطق العصابة".

واعتبر صالح، أن هذه الأطراف في "أزمة حقيقية، وجدوا أنفسهم من خلالها أمام خيارين لا ثالث لهما، إما القبول بما يفرزه الصندوق وإما العيش بمعزل عن الخيار الشعبي، وتلكم نتيجة لا يتقبلونها إطلاقا".

تأتي تصريحات قايد صالح، في الوقت الذي يناقش فيه البرلمان الجزائري مشروع قانون الانتخابات، بينما تستعد اللجنة التي شكلها الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح لإدارة جولة جديدة من الحوار للوصول لتوافق مجتمعي فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة، فيما لازالت الاحتجاجات مستمرة في الجزائر.