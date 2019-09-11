دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر جلوس زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، مقتدى الصدر، في "مجلس بذكرى عاشوراء"، مع المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي.

وتظهر الصورة التي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من تاريخها أو مكان تصويرها جلوس الصدر بين خامنئي، واللواء قاسم سليماني، قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وكان الصدر قد أثار جدلا مؤخرا بعد توجيهه دعوة للمملكة العربية السعودية وخاصة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى إعادة بناء قبور "بقيع الغرقد"، التي أثار هدم قبابها من قبل السلطات السعودية قبل عشرات السنوات باعتبارها "بدعة" غضب الشيعة.

وقال الصدر في تصريحات منتصف يونيو/ حزيران الماضي إن "الثامن من شوال هو ذكرى هدم قبور بقيع الغرقد في المملكة العربية السعودية، على يد شرذمة شاذة منحرفة تدّعي وصلاً بالإسلام زوراً وبهتاناً. ومر على ذلك العشرات من السنين، وكانت المملكة ترزح فيها تحت وطأة المتشددين قاطعي الرقاب وضاربي السياط".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تداولها نشطاء على هذه الصورة: