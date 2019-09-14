عمرو أديب يتناول ضجة المقاول محمد علي: هل قطر قلبها على مصر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق الإعلامي المصري، عمرو أديب، للضجة التي أثارها المقاول المصري، محمد علي والاتهامات التي وجهها الأخير للقوات المسلحة وعدد من الشخصيات العسكرية، موجها انتقادات للطريقة التي تعاملت فيها وسائل إعلام قطرية مع ذلك.

جاء ذلك في برنامج يقدمه عمرو أديب على قناة MBC حيث قال: "هو في حد مصدق الكلام ده؟ للأسف في، وهي الناس الي ربنا رزقنا فيها بسبب السوشال ميديا و2011 والإخوان والحاجات دي، قاعد بقلك بتفتح ده العربي الجديد وده الجزيرة، الجزيرة مباشر الآن افتح وبص، الأعمال الكاملة لمحمد علي من أول فيديو لآخر فيديو، الأعمال الكاملة!!"

وأضاف: "طيب مش عيب تنجموا واحد حرامي؟ مش عيب؟ ولا هو أنصر أخاك ظالما أو مظلوما وخلاص؟ نهد البلد على الي فيها وخلاص؟ حرامي! باعترافه، يعني مثلا لما كنت أشوفهم بنت خيرت الشاطر ابن محمد مرسي مش عارف مين ماشي مفهوم، ناس ليها موقف سياسي ومناضلين وبتاع، أما حرامي يعمله قناة؟!"

وأضاف: "أسألكم سؤال بضميركم ولا في سحر ولا شعوذة ولا ورق من تحت ولا ورق من فوق ولا حاجة، هي قطر قليبها على مصر؟ تاني، 3 كلمات، بضميرك بس، هي قطر قلبها على مصر؟ هو العيال بتوع تركيا بحبوا الحرامي؟ هم المثقفين بتوع العربي الجديد بحبوا الحرامي؟ هل قطر بتحب الشعب المصري؟ مش دي قطر الي أول ما قامت الثورة قالولك لو سمحت فين الوديعة بتاعتنا عايزينها عشان قطر الي هي 250 ألف بني آدم الي كل يوم بفطروا من باريس عايزين فلوسنا دلوقت، يعمي لسا البلد.. دلوقت دلوقت الفلوس تيجي، ومصر دفعتها على الجزمة مين الي دفع الـ8 مليار يوميها؟ والناس موجودة وعايشة وحاضرة مين الي دفع الفلوس دي مين الي كملها.."