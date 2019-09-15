دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حدد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر صالح، 12 ديسمبر كانون الأول المقبل لإجراء انتخابات الرئاسة في البلاد، وأشار صالح في كلمة أذاعها التليفزيون الجزائري، الأحد، إلى أنه أمر كافة الأجهزة الحكومية بتوفير كافة الخدمات اللوجيستية التي تحتاجها اللجنة المستقلة لإدارة العملية الانتخابية.

وأضاف الرئيس الجزائري المؤقت أنه وقع مرسومًا رئاسيًا بذلك، مطالبًا جميع فئات الشعب الجزائري بالعمل على إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأوضح عبد القادر صالح، في كلمته أنه عمل خلال فترة توليه المنصب على تهدئة الأجواء في البلاد من أجل الوصول إلى تنظيم انتخابات رئاسية تعبر عن طموحات الشعب الجزائري، لافتًا إلى أنه قرر ذلك بعد استلامه توصيات لجنة الحوار المجتمعي التي كان أعلن تشكيلها قبل أسابيع.

وكان قائد أركان الجيش الجزائري، أعلن في وقت سابق، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها، قبل نهاية العام الجاري، مؤكدًا أن الجيش الجزائري سيقف على الحياد من كافة المرشحين.

وكان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، أعلن تنحيه عن المنصب في أبريل نيسان الماضي بعد مظاهرات احتجاجية استمرت لأسابيع.